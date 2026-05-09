Как Battlefield Heroes предсказала современные игры-сервисы

Идея free-to-play игр была совершенно неслыханной всего несколько поколений платформ назад. До появления современного ярлыка «живых сервисов» единственными примечательными бесплатными играми были браузерные ММО, ранние MOBA на базе модов и корейские проекты, почти неизвестные на Западе. Но есть и одно исключение — Battlefield Heroes. Портал PC Gamer рассказал, в чем экспериментальная игра предсказала нынешнюю индустрию.

Battlefield Heroes была одним из первых экспериментов по превращению популярной франшизы в free-to-play. Эксклюзивный для ПК спин-офф Battlefield был первым случаем, когда крупная франшиза попыталась перейти на подобную модель, хотя эксперимент был противоречивым по многим причинам. Не из-за цены — игроки критиковали камеру от третьего лица и мультяшный визуальный стиль, которые раздражали фанатов Battlefield сильнее микротранзакций.

Но при этом Heroes была неплохой игрой. Кто-то даже расценивал ее условно-бесплатную модель как реакцию на пиратство. Для Electronic Arts проект был немаленьким риском: для того, чтобы быть прибыльной, Battlefield Heroes должна была стать, ни много ни мало, самой популярной игрой за всю историю серии.

Из интервью со старшим продюсером EA Беном Казенсом складывается впечатление, что тогдашний подход к разработке игры точь-в-точь описывает то, что мы сегодня называем живым сервисом. DICE была рада, что может мониторить реакцию людей на новые функции и обновления в реальном времени. Если Heroes добивалась нужных показателей без того или иного новшества, то на него незачем было тратить время.

Подобное дико слышать сейчас, но не так давно в игровой индустрии не было ожиданий, что игры будут постоянно получать патчи, и пост-релизная поддержка никогда не гарантировалась. Хотя сегодня мы привыкли, что обратная связь игроков во время тестирования может повлиять на творческий курс игры (как это произошло с современными Battlefield), в 2009-м подобный взгляд на разработку был аномальным для многопользовательских шутеров.

Помимо этого, Казенс в разговоре о механике прогрессии Battlefield Heroes не раз использует слово «липкая». Простая система апгрейдов для открытия способностей и валюта для оружия, зарабатываемая за ежедневные испытания. В Heroes «дейлики» появились раньше, чем в каком-либо другом шутере, и хотя сегодня они порядком надоели, тогда, по мнению разработчиков, эта система сыграла важную роль в успехе игры.

Но Battlefield Heroes также была мрачным предупреждением о тенденции нынешних шутеров делать уродливые, не вписывающиеся в сеттинг косметические предметы. Части костюмов в игре становились все более экзотическими по мере прокачки игрока, из-за чего высокоуровневые персонажи вообще переставали быть похожими на солдат эпохи Второй мировой.

Таким образом, Battlefield Heroes стала своего рода чертежом для плюсов и минусов free-to-play игр. В начале своего существования она позволяла игрокам покупать новое, более мощное оружие строго за игровую валюту, но к концу 2009-го EA перенаправила проект в более pay-to-win русло. Но Казенс понимал, то, что прекрасно знают нынешние разработчики: есть куда больше смысла потакать запросам хардкорных игроков, охотно тратящих деньги. Так Heroes и смогла просуществовать шесть лет, пока EA тихо не закрыла игру в 2015-м.