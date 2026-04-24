Вышел релизный трейлер игры Saros
Компания Sony представила финальный трейлер грядущей игры Saros.
В ролике обозначена сюжетная завязка и представлены геймплейные элементы.
В проекте рассказывается история дозорного корпорации "Солтари" Арджуна Девраджа, внешность которому подарил актер Рахул Коли. На загадочной планете Каркоза после катастрофы он исследует руины и аномалии, постепенно раскрывая тайны исчезнувшей цивилизации.
Выпуск проекта состоится 30 апреля эксклюзивно на консолях PlayStation 5.
Разработкой занимается студия Housemarque, наиболее известная по roguelike-шутеру Returnal.