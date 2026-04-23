Стартовало закрытое тестирование Throne and Liberty

Вплоть до 28 апреля российские игроки смогут принять участие в закрытом бета-тестировании масштабной MMORPG Throne and Liberty, где будут проходить массовые сражения между гильдиями, а персонажи путешествуют по бесшовному миру и прямо на поле боя превращаются в диких зверей.

Также игрокам стали доступны стартовые наборы, позволяющие застолбить за собой имя персонажа и название гильдии до начала ОБТ. Кроме того в закрытом тестировании игроки увидят уникальный контент, созданный специально для российского региона: амитоны «Золотая рыбонька», «Жар-птенчик» и «Царевна-лягуша».

В наборы для участников ЗБТ входят: Промокоды «Клятва братству» — ими можно поделиться с друзьями для получения сундука ускорения прогресса на ЗБТ, дополнительной награды после старта ОБТ и резерва имени персонажа. «Благословение Солизиума» и уровни Боевого пропуска для ускоренной прокачки. Уникальные морфы (бегущий, плавающий и летающий) и образы оружия. Резерв названия гильдии (доступен только в наборе «Суверен»).

Релиз русскоязычной версии запланирован на 2026 год и состоится на платформах VK Play и Astrum Play.