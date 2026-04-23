Framework создала клавиатуру с тачпадом

Framework анонсировала беспроводную клавиатуру Wireless TouchPad Keyboard. На правой стороне расположен тачпад размером примерно 6,9×8,6 см. Он поддерживает нажатия и жесты несколькими пальцами. Hаботает с Windows и Linux.

Подключаться можно тремя способами: по Bluetooth, через USB или через специальный «свисток» (входит в комплект). Клавиатура помнит до четырёх устройств.

Ход клавиш — 1,5 мм, расстояние между ними — 19 мм. Внутри стоит чип Nordic nRF54L20 и открытая прошивка ZMK. Сама компания уже выложила чертежи в свободный доступ.

На собранную модель цену пока не объявили. Устройство должно поступить в продажу до конца года.