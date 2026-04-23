Blackmill Games объявила дату премьеры Gallipoli, мультиплеерного FPS о Первой мировой, — 21 мая (PC, PS5, Xbox Series). Он входит в одну серию с Verdun, Tannenberg и Isonzo.

© Gallipoli

Несмотря на название, в Gallipoli можно будет поучаствовать не только в битве за пролив Дарданеллы (1915—1916 гг.), но и в осаде Эль-Кута (те же годы; город находится в современном Ираке). Действующие стороны — британцы и турки. Разработчики обещают исторические карты, оружие и обмундирование.

Интересно, что за неделю до Gallipoli в продажу поступит The Caribou Trail — еще одна игра про Дарданелльскую операцию.