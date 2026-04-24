Asus готовит «серьезный» Android-планшет: 144 Гц и яркий OLED-экран

Asus, если верить инсайдам, готовит «серьезный» Android-планшет. Судя по свежим утечкам, новинка под названием Asus Pad получит 12,2-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 144 Гц.

В устройстве будет стоять аккумулятор на 9000 мА·ч с «быстрой зарядкой». Планшет, мол, весит 523 грамма, его толщина — всего 6,5 мм. Также пишут о стереодинамиках с поддержкой Dolby Atmos.

На слитых изображениях видно, что у планшета тонкие рамки вокруг экрана, металлический корпус со слегка скруглёнными краями и только одна основная камера сзади.

Пока неизвестно, какой процессор и сколько памяти будет внутри. Нет и информации о цене и дате выхода.