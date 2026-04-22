Как увеличить размер инвентаря в Windrose: гайд

В Windrose, как и во многих других песочницах на выживание, игрок начинает практически ни с чем. Даже размер инвентаря по умолчанию очень ограничен, но есть хорошая новость — его можно увеличить. Портал gamespot.com рассказал, как это сделать.

Объем инвентаря, по большей части, привязан к аксессуарам игрока: они находятся в меню снаряжения между броней и боеприпасами. Под аксессуары отведено три слота; два для украшений, включая кольцо и ожерелье, и один — для «прочих» предметов.

Как раз эти «прочие» предметы и помогают расширять инвентарь, потому что в этот слот можно экипировать рюкзак. Первый, доступный игроку — простая сумка из рваной парусины, которую можно собрать на стандартном верстаке. Для этого нужно 2 грубых ткани и 1 веревка, но рецепт открывается только по прохождению нескольких сюжетных заданий. Примитивная сумка увеличивает вместительность инвентаря на 4 слота.

После этого можно скрафтить рюкзак моряка — продвинутую версию базовой сумки, которая дает 8 слотов. Он тоже доступен на обычном верстаке, и для рецепта тоже нужно выполнять сюжетные задания. Из ресурсов понадобится сумка из парусины, 2 медных слитка и 5 грубых шкур.

На данный момент в игре нет других предметов, которые позволяют увеличить размер инвентаря.