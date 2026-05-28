Как понять, что подержанную видеокарту лучше не брать?

Цены на видеокарты замерли на издевательски высоких отметках, из-за чего многие люди ищут более выгодные предложения на вторичном рынке. Но перед тем, как покупать подержанный GPU, лучше несколько раз подумать, стоит ли оно того. Портал makeuseof.com рассказал о пяти симптомах «проблемной» видеокарты.

© Unsplash

Шумные вентиляторы

Излишне шумные вентиляторы на подержанной видеокарте могут быть потенциальным признаком того, что предыдущий хозяин обращался с ней не очень аккуратно. Может, GPU использовался для майнинга криптовалюты, из-за чего вентиляторы регулярно подвергались огромной нагрузке. Если карта работала круглосуточно на протяжении долгого времени, то подшипники вполне могли износиться.

Если же видеокарта не участвовала в майнинге, то, возможно, внутри просто скопилось слишком много пыли. Очевидно, в этом тоже нет ничего хорошего, но очистить GPU от пыли не сложно: сжатый воздух поможет продуть железку от мусора, а в настройках BIOS можно снизить кривую вентиляторов, чтобы они работали тише.

Майнеры и криптовалюты

Криптовалютная лихорадка причинила серьезный ущерб вторичному рынку видеокарт. Продавцы, желающие обмануть потенциальных покупателей, спокойно могут выставить на продажу сильно потрепанный GPU, не указав, что он долго использовался для майнинга. Причем повреждения, скорее всего, нельзя будет заметить невооруженным взглядом — они чаще внутренние. 100% нагрузка в течение продолжительного времени могла сжечь память и конденсаторы, не говоря уже о повреждениях кремниевых компонентов из-за температуры.

Физические повреждения

Одна из причин, по которой всегда стоит просить дополнительные фото подержанной видеокарты — поиск заметных повреждений. Для этого желательно попросить продавца сфотографировать GPU со всех ракурсов. Обращайте внимание на сокеты дисплея; глубокие царапины вокруг коннекторов DisplayPort или HDMI могут привести к проблемам с подключением монитора или телевизора. Также присмотритесь к плате и вентиляторам — они не должны быть деформированными.

Проблемы с гарантийным обслуживанием

Как правило, подержанные видеокарты не имеют гарантийного обслуживания от производителя. Если вы купите такой GPU и что-то пойдет не так, то ремонт придется производить своими силами или через сторонних поставщиков услуг. Помните об этом, желая сэкономить!

Подозрительно низкая цена

Да, на нынешнем рынке комплектующих перспектива урвать хороший GPU по низкой цене очень соблазняет. Почти каждая премиальная видеокарта в 2026-м стоит дороже, чем на момент своего релиза, иногда в разы. Но если предложение выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так и есть. Поэтому, прежде чем выкидывать большие деньги на что-то, что причинит много проблем, сначала стоит изучить средние цены на модели, которые вам нужны.