Remedy выпустила игру Control для iPhone и iPad

Экшен Control от Remedy Entertainment стал доступен на мобильных устройствах iPhone и iPad. Это полноценная версия игры, адаптированная под сенсорное управление и особенности мобильных платформ, сообщает DTF.

Разработчики переработали интерфейс и элементы геймплея, чтобы обеспечить комфортный игровой процесс на портативных устройствах. Для запуска игры нужен iPhone 15 Pro, iPad mini (A17 Pro) и другие планшеты Apple с чипами M-серии.

В марте 2025 года версия проекта была выпущена для macOS, что стало частью стратегии расширения присутствия игры на экосистеме Apple.

При этом версия для Apple Vision Pro, о которой ранее сообщалось, пока не получила развития, и Remedy Entertainment не раскрывает новых деталей о сроках ее выхода.

Помимо этого, в 2026 году планируется релиз продолжения под названием Control Resonant, однако точную дату выхода проекта пока не раскрывали.

Оригинальная Control вышла в 2019 году на ПК и консолях PlayStation 4 и Xbox One. Позднее игра вышла для консолей нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X/S). Сюжет рассказывает о Джесси Фейден, новом директоре «Федерального Бюро Контроля», вымышленного ведомства, которое сдерживает и изучает паранормальные явления.

