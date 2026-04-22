Москвичей пригласили посетить "Киберсубботу"

В московском кластере видеоигр и анимации 25 апреля пройдет бесплатный фестиваль «Киберсуббота», на котором посетители смогут пройти цифровые испытания, поиграть в ретро-игры и узнать о разработке игр, сообщается на сайте фестиваля.

© Газета.Ru

На фестивале будет работать «семейная зона», в которой желающие смогут сдать «КиберГТО». Формат построен по аналогии с классическим ГТО, но в цифровой среде.

Участники смогут пройти испытания на скорость, внимательность, реакцию, логику и ловкость. Все участники «КиберГТО» получат именные сертификаты, а победители – призы от партнеров фестиваля.

Также для посетителей проведут лекцию об IT-профессиях и расскажут, как создавать игры с помощью ИИ.

В течение всего дня посетители фестиваля смогут поиграть в игры на ретро-приставках, среди которых PlayStation 1, Sega и Dendy.

Кроме того, на фестивале пройдет мастер-класс по игре Minecraft, в рамках которого расскажут, как грамотно распределять ресурсы, быстрее строить и создавать необычные объекты.

Также посетителей ждут лекции от профессиональных киберспортсменов и разработчиков, VR-квесты и плейтесты новых игру. Главным событием фестиваля станет награждение победителей Чемпионата Москвы по киберспорту и музыкальная программа.