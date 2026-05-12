Игровые процессоры, которые пора отправить на покой

Многие геймеры готовы потратить огромные деньги на новенькую видеокарту, заметив хоть малейшее падение производительности в новых играх, но при этом игнорируют процессор своего ПК годами. CPU тоже подвержены влиянию времени, и современные игры требуют от них гораздо большего, чем раньше. Портал howtogeek.com назвал некогда популярные процессоры, которые пора отправить на покой.

Intel Core i7-4790K

Тяжело переоценить влияние i7-4790K на сообщество геймеров, даже сегодня. Он вышел, когда Intel была на пике популярности, в составе линейки Haswell — или Haswell Refresh. Процессор i7-4790K был не просто одним из лучших CPU своего времени; по производительности он опережал даже многие новинки, вышедшие годы спустя. Но, к сожалению, современные игры ему просто не по силам. Четыре ядра и гиперпоточная обработка технически позволяют i7-4790K добиться 60 fps в ряде тайтлов, при наличии подходящей видеокарты и оверклокинга, но стареющая архитектура и DDR3-память не позволяет ему достичь оптимальных результатов.

Intel Core i5-8400

Intel, по факту, безраздельно правила рынком CPU с середины 2000-х до 2017-го, когда релиз Ryzen 5 1600 положил начало эпохе AMD. А одной из ранних и самых напряженных «битв» между двумя гигантами была конкуренция в среднем ценовом сегменте, разразившаяся между Ryzen 5 1600 и Intel Core i5-8400.

AMD предлагала 6 физических ядер и 12 потоков, что заставило Intel ответить, переместив i5-8400 на 6 физических ядер вместо 4, как было на i5-7400 и предыдущих моделях линейки i5. При этом компания упрямо избегала гиперпоточности. Но, справедливости ради, многие игры той эры не получали никакой пользы от этой технологии, благодаря чему i5-8400 предлагал солидную производительность на релизе. Однако прошли годы, и многие современные игры начали масштабироваться по дополнительным потокам — и ограничения процессора Intel стали очевидными. Конечно, он по-прежнему может выжимать 60 fps в определенных играх, но дефицит логических ядер приводит к сильным просадкам быстродействия и лагам.

Ryzen 5 3600

К моменту релиза архитектуры Zen 2 от AMD бренд уже начинал захватывать игровой рынок. PlayStation 5 построена на кастомном чипе Zen 2, так что, в каком-то смысле, можно сказать, что любой CPU из линейки Ryzen 3000 до сих пор хорош.

И хотя это, по большей части, действительно так, любимец бюджетного сегмента Ryzen 5 3600 сильно состарился. На пике популярности его использовали везде, от игровых ПК до рабочих компьютеров в офисе, потому что он предлагал отличное соотношение цены и производительности. Но для современных игр он подходит плохо, причем дело не только в отсталости технологий, но и во внутренней конкуренции. Для платформы АМ4 вышли гораздо более производительные CPU: Ryzen 5 5600 и 5600X отличаются большей мощностью благодаря инновациям архитектуры Zen 3.

Intel Core i3-10100

Intel Core i3-10100 поступил в пролажу в то же время, что и Ryzen 3 3300X. Оба — 4-ядерные 8-потоковые процессоры, которые неважно состарились, но i3-10100 выигрывает гонку за последнее место. Он ограничено всего 2666 МГц RAM по сравнению с 3200 МГц на 3300X. Крошечные 6 МБ кэша, низкое количество ядер и старая архитектура — губительная комбинация для запуска современных игр.

Но самая большая проблема этого процессора — мертвая платформа. Тот, кто купил 3300X годы назад, мог перейти на целый ряд более мощных процессоров, построенных для того же сокета AM4. А вот i3-10100 застрял на LGA 1200, поддерживающем лишь чипы Intel 10 и 11 поколения.

AMD Ryzen 5 5500

Ryzen 5 5500 не такой уж и старый по сравнению со многими другими CPU в списке — он вышел всего-то в 2022 году. Но сейчас геймеры нередко покупают железки прошлых поколений, чтобы сэкономить деньги на фоне дефицита комплектующих, поэтому было бы непрофессионально умолчать о недостатках Ryzen 5 5500.

Прежде всего, он поддерживает только PCIe 3.0 — на этом CPU не будут работать современные скоростные SSD, как и бюджетные GPU, использующие 8 шин PCIe вместо 16. В некоторых случаях это приводит к заметному падению производительности. Из тех видеокарт, что страдают от этого нюанса, можно назвать RTX 4060, 5060 и RTX 7600 — то есть, как раз GPU бюджетного сегмента. А о видеокартах с четырьмя шинами и вообще можно не говорить.

Но главный нюанс в том, что Ryzen 5 5500 — не «полноценный» настольный чип Zen 3. Он представляет собой APU, на котором отключена интегрированная видеокарта. То есть, дизайн по умолчанию довольно ограниченный; пользователь может купить буквально любой другой CPU на базе Zen 3, и получить больше выгоды.