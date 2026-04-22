Босс Take-Two в очередной раз выразил свою полную поддержку ИИ

* Босс Take-Two Штраусс Зелник в очередной раз выразил свою полную поддержку ИИ-технологиям. Выступая на конференции Semafor World Economy 2026, он заявил, что использование ИИ в самых различных сферах жизни неизбежно и будет только расти. К всеобщей, на самом деле, выгоде. Да, в краткосрочном аспекте это может привести к потере рабочих мест, однако в долгосрочной перспективе вызовет рост экономики, что в свою очередь создаст дополнительные рабочие места, а значит повысит занятость населения.

* В дополнение к новости об актерах экранизации Elden Ring стало известно, что Компания А24 и режиссер Алекс Гарленд собираются устроить по-настоящему эпическое действо. О чем говорит бюджет фильма, который «существенно превышает $100 миллионов». Сведения не официальные, однако им вроде как можно верить. А еще эти же источники утверждают, что съемочный процесс займет более 100 дней, что для фильмов очень много.

* Это таки случилось: Xbox и в самом деле понизил стоимость подписки Game Pass. Ультимативный пакет подешевел с $29.99 до $22.99, а на компьютерные игры с $16.49 до $13.99. То есть Аша Шарма не просто так заявляла, что сервис обходится слишком дорого для игроков. Правда, у новости есть отрицательный момент, хотя и тоже вполне предсказуемый: игры серии Call of Duty больше не будут выходить на Game Pass в день релиза.