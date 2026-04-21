Qualcomm ищет производителей в Южной Корее

Рынок полупроводников сейчас переживает не самые спокойные времена. Искусственный интеллект создал взрывной спрос на оперативную память, особенно на ее энергоэффективные и высокопроизводительные версии. Это привело к дефициту, который напрямую задел производителей мобильных процессоров, таких как Qualcomm. Компания хочет застраховаться от перебоев с поставками и потому надеется заключить долгосрочные соглашения с южнокорейскими производителями.

Вероятно, Qualcomm хочет задействовать передовой 2‑нанометровый техпроцесс Samsung для выпуска следующего поколения своих флагманских чипов Snapdragon. Сейчас основные объемы заказов Qualcomm лежат на мощностях TSMC, но в сегодняшних реалиях буквально все стараются подстраховаться.

Помимо вопросов памяти и литографии, в графике главы Qualcomm значится и встреча с руководством LG Electronics. Здесь разговор пойдет об автомобильной электронике и технологиях умного дома. У компаний уже есть совместные проекты в области 6G и автокомпонентов, и сейчас стороны могут обсуждать их дальнейшее сотрудничество

Судя по всему, Qualcomm, как и ее конкуренты, стремится снизить зависимость от одного контрактного производителя и одного региона поставок памяти. Южная Корея с ее мощностями Samsung и SK Hynix является для американского разработчика самым очевидным вариантом в борьбе с конкурентами.