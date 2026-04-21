* Съемки экранизации Elden Ring стартуют этой весной, и учитывая, что той весны осталось всего ничего, это должно случиться уже вот-вот. А киносъемщики тем временем выкатили список актеров и актрис, занятых в киношке. К именам и фамилиям в списке не прилагались конкретные роли, которые актерам предстоит сыграть, однако центральное место в этой толпе отвели Кейли Спейни, американской актрисе 27 лет отроду, известной по таким картинам, как «Тихоокеанский рубеж 2», «Присцилла», «Падение империи» и «Чужой: Ромул». В «Падении империи» она, кстати, снималась у режиссера Алекса Гарленда, который как раз и занимается экранизацией Elden Ring. Еще раз повторимся, неизвестно, какая роль досталась Спейни, однако учитывая, что сильные и независимые женщины в Голливуде нынче в моде, не удивимся, если именно она и будет кромсать врагов… Выход фильма на большие экраны назначен на 3 марта 2028 года.

© Elden Ring

* Первые две части Dragon Ball Xenoverse вышли в 2015-м и 2016-м годах. И хотя тираж второй части на всех платформах превысил 10 миллионов копий, поклонникам серии пришлось ждать почти десять лет анонса игры номер три. Но они наконец-то дождались, и судя по популярности трейлера, очень тому рады. Согласно Bandai Namco, игрокам предстоит в составе банды супергероев творить добро и причинять справедливость в Вест-Сити, который «столица мира». Футуристические картины городка в трейлере более чем наглядны, все остальное пока не очень. Зато известно, что игра выйдет на ПК и консолях в будущем году.

* Студия «Сайберия Нова» выпустила вторую и заключительную часть саундтрека к игре «Земский Собор». В альбом вошли 16 треков, отрывки из которых можно было услышать в 5-м и 6-м актах игры о приключениях казака Кирши в Москве на выборах нового царя. Купить музыку можно в Яндекс Музыка, VK Музыка и на других платформах.

* Институт развития интернета (ИРИ) начал принимать заявки от студий и отдельных физических лиц на второй конкурс на создание прототипов видеоигр. Продлится прием до 29 мая сего года, а размер поддержки составит от 7.5 до 15 миллионов рублей на проект. Требований к конкурсантам не очень много: возраст от 18 лет, российское гражданство, а также приложенный к заявке бизнес-план. Ну и, разумеется, нужен отрывок из игры или демоверсия – просто за красивые слова никаких денег не будет. Напомним, что в первом конкурсе победили семь проектов, которым выделили 73.6 миллиона рублей.