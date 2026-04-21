Представлен мини-ПК Chuwi AuBox X с процессором Intel Core Ultra 7

Компания Chuwi представила мини-ПК AuBox X – компактную настольную систему для разработчиков, профессионалов и продвинутых пользователей.

Производительность и возможности

AuBox X построен на платформе Intel Core Ultra и ориентирован на многозадачность, работу с контентом и задачи с использованием искусственного интеллекта.

В основе – 8-ядерный процессор с частотой до 4,8 ГГц в режиме Boost. Также предусмотрен встроенный нейронный процессор (NPU), оптимизированный для локальной обработки ИИ-задач, включая генерацию изображений и автоматизацию процессов.

Графика представлена Intel Arc 140V. Она поддерживает вывод изображения в 4K, а также подходит для современных AAA-проектов в 1080p на минимальных настройках графики с частотой около 30 FPS. Для расширения возможностей доступно подключение внешней видеокарты через USB4.

При этом компьютер сохраняет компактные размеры: объём – 0,67 литра, вес – около 580 грамм.

Память

Мини-ПК оснащён 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 8533 МТ/с и SSD PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. Для апгрейда предусмотрены два слота M.2, один из которых поддерживает PCIe 5.0.

Подключение и вывод изображения

AuBox X способен одновременно работать с тремя мониторами. Поддерживается вывод изображения до 8K при 60 Гц или 4K при 144 Гц.

Набор интерфейсов включает:

HDMI 2.1;DisplayPort 1.4;USB4;Wi-Fi 6E;Bluetooth 5.4;два Ethernet-порта 2,5 ГБит/с.

Цена и доступность

Chuwi AuBox X уже поступил в продажу на глобальном рынке. Рекомендованная цена составляет $759.