Глава Nvidia предупредил о потере США лидерства в ИИ
Глава Nvidia Дженсен Хуан выразил «серьёзную обеспокоенность». По его словам, если новая модель ИИ DeepSeek будет работать полностью на китайских процессорах Huawei, это станет «катастрофой» для США.
Мир после этого может ускорить отказ от американских технологий, и тогда США «потеряют роль лидера в сфере ИИ».
Пока что процессоры Huawei уступают американским по «сырой» мощности. Но в Китае сделали ставку на другой подход: вместо одного «суперчипа» компании используют много процессоров одновременно.
Новая модель DeepSeek V4, которую ждут в этом месяце, по слухам, может как раз использовать такой подход только на процессорах Huawei Ascend.