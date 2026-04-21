Славянский экшен «Былина» вышел в Steam

В Steam состоялся релиз изометрической ролевой игры «Былина» — проект основан на славянских мифах и сказаниях.

Игра рассказывает о приключениях молодого воина Соколика, которому предстоит оправиться в Тридевятое царство и бросить вызов Кощею Бессмертному, чтобы спасти свою душу и стать настоящим богатырём.

Разработкой занимается студия Far Far Games. Авторы обещают яркий мир на основе славянских сказок, сражения с самыми разными противниками и широкий арсенал. Цена игры в Steam с учётом скидки составила 770 рублей — также ожидается релиз на Xbox Series и PlayStation 5.