MediaTek Dimensity 9600 Pro обошел A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в бенчмарках
Ожидается, что первым процессором, выполненным по 2-нм техпроцессу TSMC N2P, станет Dimensity 9600 Pro от MediaTek. Переход на новый техпроцесс позволит компании внедрить обновлённую архитектуру ядер и повысить производительность.
По слухам, чип сможет достигать тактовой частоты до 5,00 ГГц. Это должно обеспечить заметный прирост как в однопоточных, так и в многопоточных задачах.
Результаты тестов Geekbench 6
Предварительные испытания инженерного образца в Geekbench 6 подтверждают эти ожидания. Инсайдеры сообщают о следующих результатах:
- 4200-4300 баллов в одноядерном режиме;
- 12000-12500 баллов в многоядерном.
Таким образом, MediaTek Dimensity 9600 Pro где-то на 25% быстрее A19 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и своего предшественника Dimensity 9500.
Производительность и ограничения
Высокая частота и мощность неизбежно приводят к компромиссам. Основной риск – повышенное тепловыделение и энергопотребление, особенно с учётом двух высокопроизводительных ядер, работающих на частоте до 5 ГГц.
Для сохранения стабильности при длительных нагрузках, вероятно, будет применяться динамическое снижение частоты. В таком сценарии максимальная производительность будет проявляться преимущественно в кратковременных задачах.
По предварительным данным, конфигурация ядер составит 2 + 3 + 3.
Дополнительные технологии
Помимо CPU, Dimensity 9600 Pro может получить ряд современных решений:
- новый графический процессор ARM Magni;
- поддержку оперативной памяти LPDDR6;
- поддержку накопителей UFS 5.0.
Ожидается, что в ближайшее время появятся новые утечки. При этом важно учитывать: результаты тестов инженерных образцов не всегда отражают финальные характеристики устройств.