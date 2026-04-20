MediaTek Dimensity 9600 Pro обошел A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в бенчмарках

Ожидается, что первым процессором, выполненным по 2-нм техпроцессу TSMC N2P, станет Dimensity 9600 Pro от MediaTek. Переход на новый техпроцесс позволит компании внедрить обновлённую архитектуру ядер и повысить производительность.

По слухам, чип сможет достигать тактовой частоты до 5,00 ГГц. Это должно обеспечить заметный прирост как в однопоточных, так и в многопоточных задачах.

Результаты тестов Geekbench 6

Предварительные испытания инженерного образца в Geekbench 6 подтверждают эти ожидания. Инсайдеры сообщают о следующих результатах:

4200-4300 баллов в одноядерном режиме;

12000-12500 баллов в многоядерном.

Таким образом, MediaTek Dimensity 9600 Pro где-то на 25% быстрее A19 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и своего предшественника Dimensity 9500.

Производительность и ограничения

Высокая частота и мощность неизбежно приводят к компромиссам. Основной риск – повышенное тепловыделение и энергопотребление, особенно с учётом двух высокопроизводительных ядер, работающих на частоте до 5 ГГц.

Для сохранения стабильности при длительных нагрузках, вероятно, будет применяться динамическое снижение частоты. В таком сценарии максимальная производительность будет проявляться преимущественно в кратковременных задачах.

По предварительным данным, конфигурация ядер составит 2 + 3 + 3.

Дополнительные технологии

Помимо CPU, Dimensity 9600 Pro может получить ряд современных решений:

новый графический процессор ARM Magni;

поддержку оперативной памяти LPDDR6;

поддержку накопителей UFS 5.0.

Ожидается, что в ближайшее время появятся новые утечки. При этом важно учитывать: результаты тестов инженерных образцов не всегда отражают финальные характеристики устройств.