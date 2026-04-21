16 апреля на PC, PS5 и Xbox Series вышел хоррор Ground Zero от шведской студии Malformation Games. По сюжету, на Южную Корею упал метеорит, превративший страну в руины. Два спецагента — кореянка Со Ён и канадец Эван — отправляются в заброшенный Пусан, чтобы разобраться в происходящем.

Ground Zero — очевидный реверанс в сторону классических Resident Evil. Нам с ходу предлагают одну из двух схем управления: «танковую» и более современную. Учитывая, что в игре фиксированные углы обзора, проблемы может доставить и та, и другая схема. Дальше — больше. Инвентарь умышленно крохотный, побуждающий ломать голову над тем, что же уничтожить — гранату или лечебную сыворотку, — чтобы в него влез одноразовый ключ от важной двери.

На низких уровнях сложности есть автосохранения в выбранных разработчиками местах. Обычно же сохраняться нужно в специальных точках, расходуя местный аналог лент для печатных машинок. Окружение пререндеренное, персонажи — умеренно малополигональные и обделенные анимацией губ во время разговоров. Картинка по-современному четкая и нацеленная на приступы сильнейшей ностальгии у игроков. Графика куда скромнее, чем, например, в Tormented Souls, но в целом выглядит прилично.

Боевая система включает как автоприцеливание, так и возможность самому наводить оружие на желаемые части тел разнообразных в своих уродствах противников. Отдаленно это напоминает Resident Evil 4 с поправкой, разумеется, на ракурсы камеры. Отличительная особенность Ground Zero — рукопашный бой: при должной скорости реакции можно парировать атаки и убивать врагов.

А это весьма полезно, потому что от способа уничтожения противников зависит количество специальных очков, которые вы получите. Очки нужны для покупки предметов и улучшений. Они пригодятся: авторы обещают богатый на просторные локации город, битком набитый загадками, чудищами и устрашающими боссами.

Еще игра может похвастаться нелинейностью, разблокируемыми костюмами, секретными концовками, субтитрами на русском языке и Со Ён, иногда говорящей по-корейски. Для всех, кто желает окунуться в современную вариацию на тему оригинальной трилогии Resident Evil (она, к слову, недавно впервые добралась до Steam с современной DRM-защитой), Ground Zero до 30 апреля доступна со скидкой 15%.