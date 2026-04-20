«Они очень сильные». Капитан Team Spirit — о Team Vitality в CS 2

Капитан Team Spirit Борис magixx Воробьёв прокомментировал поражение в гранд-финале IEM Rio 2026 от Team Vitality в Counter-Strike 2.

Magixx отметил, несмотря на поражение, у команды есть повод для оптимизма — он сравнил форму коллектива в групповом этапе и плей-офф.

Они очень сильные. Нас просто унизили. Нужно быть более сконцентрированными во время раундов, потому что мы проигрывали в ситуациях 5v3, в других странных ситуациях. Это причина, по которой им удавалось переломить ход некоторых раундов. В начале IEM Rio мы были в довольно плохой форме. В плей-офф же стали командой. У нас такое получалось только на IEM Krakow. У команды есть поводы для оптимизма.

Team Vitality победила Team Spirit со счётом 3:0. Кроме того, французский коллектив стал первым в истории CS 2, которому удалось дважды выиграть ESL Grand Slam.