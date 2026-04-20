JL присоединился к составу MOUZ в CS 2

Киберспортивная организация MOUZ сообщила, что бывший игрок NAVI Юстинас jL Лекавичус присоединился к составу в Counter-Strike 2 на время проведения PGL Astana 2026 и CS Asia Championships 2026.

Лекавичус заменит Людвига Brollan Бролина, а роль IGL перешла к Дориану xertioN Берману.

Состав MOUZ в CS 2 на ближайших турнирах:

Дориан xertioN Берман;

Адам torzsi Торжаш;

Лотан Spinx Гилади;

Адриан xelex Винце;

Джустинас jL Лекавичус;

Дэннис sycrone Нильсен (тренер).

Ранее jL сыграл за Team Liquid на Roman Imperium Cup VI, который проходил с 12 по 15 марта 2026 года. «Лошадки» прошли в плей-офф турнира в Вила-Нова-ди-Гая, разделив второе место с BESTIA.