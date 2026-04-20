Intel представила процессоры для конкурентов MacBook Neo

Intel анонсировала процессоры Core Series 3 под кодовым названием Wildcat Lake. Серия ориентирована на снижение энергопотребления и увеличение времени автономной работы.

© MobiDevices

Особенности

Все модели Wildcat Lake (Core Series 3) производятся по техпроцессу Intel 18A. Intel позиционирует эту линейку как более доступную альтернативу Panther Lake, представленным на CES и выпускаемым как Core Ultra Series 3. Процессоры используют двухчиповую архитектуру: один чип отвечает за вычисления, второй – за функции платформенного контроллера.

Вычислительный модуль включает до двух P-ядер Cougar Cove, четыре энергоэффективных E-ядра Darkmont, блок NPU 5 и встроенную графику Xe3 с двумя ядрами Xe. Платформенный контроллер предлагает шесть линий PCIe 4.0, до двух портов Thunderbolt 4, поддержку Intel Wi-Fi 7 (R2) и Bluetooth 6.0. Поддерживается память LPDDR5x-7467 или DDR5-6400, однако используется одноканальная архитектура и кэш объёмом 4 МБ со стороны памяти.

Intel называет серию «совместимой с гибридным ИИ» и заявляет о производительности до 40 TOPS на уровне всей платформы. При этом производительность NPU остаётся на уровне около 17 TOPS даже в топовой конфигурации, что ниже требований для сертификации Microsoft Copilot+ PC.

Согласно данным Intel, топовый Core 7 360 снижает энергопотребление до 64% при воспроизведении 4K-видео на YouTube по сравнению с Core i7-150U предыдущего поколения. Также заявлен прирост производительности до 2,1 раза в рабочих приложениях и до 2,7 раза в задачах с использованием ИИ на GPU.

Что касается автономности, тесты на эталонных системах показывают около 9,6 часа работы в Zoom с ИИ-эффектами, до 12,5 часа в офисных задачах и до 18,5 часа при воспроизведении видео на Netflix.

Все модели имеют TDP в диапазоне 15-35 Вт и используют общий кэш L3 объёмом 6 МБ. В Core 3 304 отключено одно P-ядро, а в Core 5 305, ориентированном на периферийные сценарии, отсутствует NPU и используется GPU с одним ядром Xe.

Intel ориентирует серию на студентов, малый бизнес и пользователей с циклом обновления устройств около пяти лет. Также заявляется прирост до 47% производительности одного ядра по сравнению с Core i7-1185G7 2020 года.

Сроки выхода и цена

Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Samsung планируют выпустить более 70 моделей ноутбуков на базе Wildcat Lake (Core Series 3) в течение 2026 года. Стоимость пока не раскрыта, но ожидается, что устройства будут стоить примерно на уровне MacBook Neo – около $599.