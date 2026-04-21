Sintopia ищет претендентов на вакансию администратора ада

Французская студия Piraknights Games напомнила о выходе Sintopia — специфического экономического симулятора, вдохновленного работами Питера Молинью вроде Dungeon Keeper и Black & White. В новинке вам предстоит возглавить ад и заняться «очисткой» душ от накопившихся грехов.

Каждая карта в Sintopia состоит из двух миров — это мир живых человекоподобных существ «хумусов» и подземный ад. Хумусы живут в свое удовольствие и в зависимости от пережитого «наращивают» в себе те или иные грехи. Сравнение с Black & White несколько щедрее желаемого, ведь непосредственно влиять на бестолковых людей нельзя — разве что магией. Когда хумусы умирают (сами или с вашей помощью), то отправляются в ад.

В аду мы занимаемся вовсе не асоциальными вещами, а очень даже полезным делом: промываем мозги нечестивцам, убеждая их, что грешить — плохо. Для этого нам нужно прокладывать дорожки: передвигаясь по ним, души проходят через специальные здания — те очищают их и заодно подбрасывают нам ценную валюту.

Здания бывают специализированные или широкого профиля, что прямо влияет на качество обработки грешников. Проблема с ними заключается в том, что после перевоспитания душа возвращается в мир живых. Если какой-нибудь грех станет слишком весомым, это может привести к вторжению демонов, которые в конце концов разрушат вашу ключевую постройку на поверхности, что приведет к поражению. Вдобавок здания в аду нуждаются в персонале — сотрудники тоже имеют уникальные характеры и могут создать определенные проблемы.

В общем, Sintopia — скорее логистический пазл, нежели полноценный симулятор подземелья в духе Dungeon Keeper. Хотя игра очень старается быть столь же остроумной, как ее идейные предшественницы.

Расплата, правда, высока: в рекомендованных системных требованиях для картинки с разрешением 1080p при 60 кадрах/с указаны 32 Гб оперативной памяти и видеокарта GeForce RTX 4080. Из других особенностей — наличие текста на русском языке.

Для всех, кто желает окунуться в современное переосмысление классических стратегий, симулятор надзирателя за смертными и бессмертными до 30 апреля доступен со скидкой 15%.