Epic раздает The Stone of Madness

В Epic Store можно забрать бесплатную копию The Stone of Madness. Эта тактика в реальном времени с элементами стелса увидела свет на PC и консолях в начале 2025 года.

События происходят в стенах иезуитского монастыря в Пиренеях (на дворе стоит XVIII век), который одновременно служит тюрьмой. Пятеро заключенных должны найти способ сбежать оттуда. В игре две сюжетные кампании. Отзывы на The Stone of Madness в Steam — в основном положительные.

Акция продлится до 23 апреля. Потом будут дарить аркаду Doomblade.