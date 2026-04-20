Among Us скачали более 1 млрд раз в Google Play

Студия Innersloth сообщила о новом рекорде популярной онлайн-игры Among Us. Количество скачиваний проекта достигло 1 млрд на платформе Google Play.

Разработчики оказались в шоке от достижения и поблагодарили фанатов. Авторы пошутили на своей странице в соцсети X, что их стошнит прямо в вентиляцию — это своеобразная отсылка к мему по знаменитой игре.

Мы недавно достигли 1 миллиарда загрузок в GooglePlay. Спасибо за игру. Меня сейчас стошнит в вентиляцию, это так круто.

В издании GamesRadar заявили, что количество скачиваний в данном случае не равно числу пользователей, поигравших в проект. Among Us могли переустанавливать на разных гаджетах, что тоже засчитывается как скачивание.

Among Us — это знаменитая онлайн-игра, выпущенная на iOS и Android в 2018 году. Позднее проект вышел на консоли PlayStation, Xbox и ПК. Проект напоминает популярную настольную игру «Мафия», где игрокам также необходимо вычислить предателей.