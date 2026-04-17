Советы по прохождению Pragmata

Pragmata, один из самых таинственных долгостроев Capcom, наконец вышла — и получила весьма положительные отзывы прессы. Хотя геймплей игры напоминает шутеры эпохи PS3/X360, в нем достаточно оригинальных нюансов, разнообразящих перестрелки. Портал Gamespot поделился полезными советами по прохождению Pragmata — без спойлеров!

Приберегите узлы взлома для правильных врагов

Для того, чтобы игрок привык к механике взлома в начале игры, Pragmata обычно подкидывает подходящие узлы взлома перед врагами, для которых они пригодятся. Но на старте у игрока есть доступ всего к одному узлу, поэтому не стоит расходовать их бездумно. Противников послабее можно одолеть и без дополнительных ресурсов, а вот мощные баффы стоит оставить для более сильных роботов. Позже экономика ресурсов перестанет быть такой дефицитной.

Тренировочные симуляции — отличный источник ресурсов

Тренировочные симуляции сначала могут показаться приятным, но не обязательным опциональным контентом. На самом же деле, они позволяют быстро зарабатывать большие объемы важных ресурсов, необходимых для прокачки. Для того, чтобы открыть все миссии, нужно внимательно изучать каждый сектор, но оно стоит того. И не забудьте получить штампы по завершению каждой миссии!

Характеристики стоит прокачивать равномерно (до 10 уровня)

Pragmata позволяет игроку настраивать способности и характеристики персонажа под собственный стиль игры, но потраченные на прокачку того же костюма ресурсы нельзя вернуть. Поэтому, чтобы не пожалеть, есть смысл прокачивать все три доступных игроку характеристики равномерно — так Хью будет более-менее готов к любым ситуациям.

Откройте сканер как можно быстрее

Поиск материалов для прокачки и апгрейдов — важная часть геймплея Pragmata, а сканер — незаменимый инструмент, созданный как раз для этой задачи. Он подсвечивает ресурсы в неожиданно большом радиусе; скан не приведет вас к каждому спрятанному на уровне предмету, но значительно облегчит их поиски.

Ищите голографические стены

Даже получив сканер, вы можете не понять, как добраться до того или иного спрятанного предмета. В Pragmata регулярно встречаются тайные голографические стены, которые обычно ведут к комнатам с ценными наградами. Они выглядят как обычные стены из гладкого серого металла, но, если подойти к ним поближе, Хью заметит, что они голографические. Останется только нажать на кнопку — и проход откроется.

Прислушивайтесь к подсказкам Дианы

Многим геймерам не нравится, когда навязанные игрой ИИ-напарники слишком часто дают очевидные подсказки — но Диана не тот случай. Порой она действительно дает ценные советы и отмечает детали, которые игрок может не заметить. Плохая новость лишь в том, что совсем отключить ее комментарии в настройках игры нельзя.

Автоматический взлом очень полезен

Иногда вместо ручного взлома хакинг машин лучше доверить Диане, сосредоточившись на стрельбе и уклонении от вражеских атак. Именно для этого и существует автоматический взлом: этот навык открывается достаточно рано и стоит недорого. Но стоит помнить, что он расходует часть энергии Дианы и недоступен, если противники глушат ее.