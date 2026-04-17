Формула Е появится в игре Formula Legends

Электрическая гоночная серия Формула Е станет первым чемпионатом, представленным в игре Formula Legends.

© F1News.ru

Разработчики игры из 3D Clouds выпустят 30 апреля специальное дополнение для версий игры на ПК, Xbox, PlayStation, а позже и для Nintendo Switch, в котором будут представлены все команды, гонщики трассы и поколения машин Формулы Е от первого Gen1 до нынешнего Gen3 Evo.

Помимо прочего, в проекте появится новые игровые функции, воссоздающие гонки электрической серии. Так игрокам придётся не только следить за зарядом батареи, но и использовать «Режим атаки», который активируется при выезде за пределы гоночной траектории на определённых участках трассы.