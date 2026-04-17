Стоит ли купить Atomic Heart «Кровь на Хрустале»

Стоит ли тратить своё время на настоящий финал первой игры.

С релиза Atomic Heart прошло три года. История тогда оборвалась клиффхэнгером и развивалась именно в дополнениях. Сегодня вышло последнее DLC, где герои собрались вместе и дали злодею последний бой. Какой получилась концовка? Солидной по размеру, с новыми врагами, механиками и яркими моментами — и при этом жутко противоречивой.

Atomic Heart «Кровь на Хрустале»: главное о дополнении

Разработчик: Mundfish.

Дата выхода: 16 апреля 2026 года.

Жанр: экшен, шутер.

Русская озвучка: есть.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Atomic Heart «Кровь на Хрустале»: как поиграть?

В СНГ игра и дополнение продаются только в VK Play. Финальное DLC стоит 399 рублей, а издание Atomic Pass со всеми дополнениями — 1499 рублей. На консолях цены разные.

Все дополнения вышли. В какие стоит играть?

Дополнения к Atomic Heart — не самостоятельные спин-оффы, как это обычно бывает. Речь о продолжении истории и её финале. Там рассказывают о секретных проектах важнее «Коллектива», отвечают почти на все вопросы и при этом добавляют механики, врагов, оружие. Правда, иногда всё это происходит со скрипом.

Допустим, первое дополнение «Инстинкт Истребления» — альтернативная реальность, где развивают неканоничную концовку. Герой встретит манекенов, которые причудливо двигаются и заново собираются после смерти, разнесёт их шоколадкой «Алёнка», эпично повздорит с Элеонорой и, чёрт возьми, познакомится с тем самым мемным гусем.

В DLC достаточно ярких особенностей, однако на историю оно толком не влияет. «Инстинкт Истребления» пытаются склеить с основной аркой через разговоры умных людей о значимости «сна собаки». Но это всё равно необязательное приключение.

Второе дополнение «Узник Лимбо» — худшее из всех. Героя окружает яркая реальность, на фоне звучат замечательные треки, а сюжет ведёт Нечаева из забытия в настоящий мир. Вот только геймплей опирается на сомнительный паркур. Скачешь по платформам, катаешься с горок и участвуешь в гонках будто бы с мобилок. Весело ли это? Не очень.

А вот третье DLC чуть ли не лучше основной игры. Потому что локация — подводный город не хуже «Восторга» из BioShock, на пути новые классные персонажи и уморительный шкаф, обученный на цитатах Стэйтема. Не забудьте о крюке-кошке, трёх дополнительных видах оружия, толпе новых врагов и сюжете, который наконец движется вперёд. В результате дополнение «Чары морских глубин» проходишь со словами: «Да, это круто, дайте ещё».

Тем временем финальное DLC «Кровь на Хрустале» — полноценное завершение сюжета. Оно интересное, большое по размеру и с ворохом нововведений, но слишком уж неровное.

Полимерные «Мстители», общий сбор!

После долгих приготовлений все герои собрались вместе. Нечаев снова держит за руку Близняшку-жену, трио новых знакомых из «Чар морских глубин» закатывают рукава, баба Зина и профессор Лебедев прилетают на избушке. И даже Элеонора и другой шкаф Самоделкин всерьёз помогают. Все готовы дать ХРАЗу последний бой.

Начало настраивает на эпик уровня «Мстителей», даже своя массовая баталия происходит. Вот только дальше зрелища становится меньше. На деле «Кровь на Хрустале» — никакие не «Мстители», а практически роад-муви до финального босса. При этом некоторые остановки замечательные, но другие нужны будто для растягивания хронометража. Я прошёл финал часов за семь и, если честно, не всегда был доволен.

Представьте, что вы с командой обсудили хитрый план и понеслись к злодею. Но тут на пути появляется первый побочный квест: на важном корабле случились, цитирую, «очень странные дела». Повсюду корни словно из Изнанки, моряки заражены, на полу валяются трупы. Вот мы и бегаем по локации, запускаем двигатели и дерёмся, дерёмся, дерёмся.

Ещё чуть позже забредаем в тайное поселение, где живут полимерные чудики. Чтобы продвинуться дальше, долго решаем их проблемы и собираем коды от выхода. Сами активности хорошие — с яркими диалогами об игровой индустрии, крутейшим роботом-пылесосом и смешными заданиями. Чего стоят отчаянные попытки Нечаева вырубить громкую музыку, там комедия почти как с Геральтом и банком. Причём разобраться можно как мирно, так и с горой трупов за спиной.

То есть речь о сайд-квестах, однако поданы они хлёстко и не вызывают вопроса: «Что я вообще делаю?»

Увы, задания не всегда связаны чем-то интересным. Только что болтали с крутым роботом-матерщинником, который устал от жизни и работы? Теперь займитесь какой-то ерундой. Прыгайте по платформам и цепляйтесь за выступы крюком, отыщите три предмета и вставьте их в нужные разъёмы, решите детские головоломки в духе:

Проблема дополнения в том, что идёт оно долго, а половина времени посвящена как раз растягиванию. Бог с аренами, на которые игра отвлекается чаще, чем когда-либо. Всё же драться в Atomic Heart весело, а на фоне – роскошные каверы, в руках – свежие инструменты, пули летят в новых врагов. Однако паркур, загадки и сбор квестовых предметов никогда не были сильной стороной игры. В «Крови на Хрустале» такого слишком уж много — и порой процесс откровенно душит.

Впрочем, вырубить дополнение не хочется, потому что за каждой нудной головоломкой ждёт нечто интересное. Хорошо написанный диалог, самопожертвенный подвиг или удачная шутка. В идеальном мире Mundfish вычеркнула бы всё лишнее и сократила время прохождения до привычных четырёх часов. Но и так получилось достойно.

К тому же сюжет Atomic Heart действительно заканчивается: конфликт решён, вопросов не осталось, мостики к продолжению или как минимум к кооперативной The Qube проложены. Поэтому фанатам оригинала надо пройти «Кровь на Хрустале» — и о прошлых «Чарах морских глубин» не забыть.

Atomic Heart «Кровь на Хрустале»: стоит ли играть?

У финального дополнения хватает проблем: прыгать по платформам, искать очередную сюжетную мелочь и решать детские загадки быстро утомляет. Однако хорошего в «Крови на Хрустале» больше: занятные враги, вычурный дизайн, яркие персонажи. В конце концов, DLC завершает историю, которая началась ещё три года назад. Если симпатизируете Atomic Heart, то пропускать такое нельзя.

Оценка Atomic Heart «Кровь на Хрустале» — 7,5 на 10

Понравилось

Новые пушки и враги.

Замечательная музыка.

История завершилась достойно.

Яркие персонажи.

Не понравилось