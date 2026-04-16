Starfield выдали возрастной рейтинг для Nintendo Switch 2

Bethesda ещё не анонсировала версию Starfield для Nintendo Switch 2, но о ней ходят слухи. А теперь появилось свежее «доказательство» её существования.

Регулятор Тайваня выдал Starfield возрастной рейтинг для Switch 2. Обычно местная оценка проектов происходит за 2-2,5 месяца до их выхода или старта открытых бета-тестов (если это онлайн-игры). Но, конечно, бывают и исключения.

В любом случае, релиз явно не за горами. Версию для PS5 мы же уже получили.

Ролевой экшен Starfield доступен на PC и Xbox Series с осени 2023 года, а с этого месяца и на PlayStation 5. Его продажи недавно оценили аналитики.

Для игры выпустили два сюжетных аддона: Shatterd Space, которое многим не понравилось, и Terran Armada, которое получило более тёплый приём.