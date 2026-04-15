Как добывать глину в Windrose: гайд

В Windrose, пиратской песочнице и громкой новинке Steam, глина — основной ресурс для крафта ряда важных предметов, и ее понадобится много. Портал PC Gamer рассказал, как добывать глину и какой киркой для этого стоит вооружиться.

Глину в Windrose можно добывать на больших депозитах грязных скал на земле; обычно их не трудно заметить, поэтому нет смысла закапываться глубоко в пещеры. Один депозит может принести 50-60 кусков глины, что не очень много, если вам нужно готовить зелья для нескольких игроков.

Но для начала — кирка. Для глины подойдет любая, хоть каменная, хоть бронзовая. Для контекста, вот, что нужно, чтобы скрафтить кирки на верстаке:

Каменная кирка — 3 камня, 3 дерева

Медная кирка — 1 бронзовый слиток, 5 дерева

Пока непонятно, влияет ли прокачка инструментов на объем добытых ресурсов (точно влияет только на скорость добычи), поэтому есть смысл построить базу недалеко от месторождений глины, чтобы посещать их каждый раз, как они восстанавливаются. Судя по всему, это происходит со случайными интервалами — как минимум каждые несколько игровых дней.

Для создания одной бутылочки для зелья нужен один кусок глины, но использованные бутылки от зелий не возвращаются в инвентарь, поэтому ресурсы могут быстро закончиться.