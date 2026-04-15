Студия Pearl Abyss объявила, что продажи Crimson Desert превысили 5 млн копий. На это достижение игре потребовалось чуть меньше месяца. Разработчики поблагодарили аудиторию за поддержку и показали специальный арт в честь юбилейного тиража.

Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

Игра стартовала со «Смешанных» отзывов в Steam, однако со временем рейтинг проекта растёт и уже составляет 79%.