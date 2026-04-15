Издатели видеоигр не смогли нарастить прибыль

Российские разработчики и издатели видеоигр по итогам 2025 года показали неоднородную динамику финансовых результатов. Лидером по выручке стала «Леста Игры»: доход ее ключевого юрлица вырос на 17% и достиг 29 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась на 9,2% — до 10,1 млрд руб., что в компании объясняют отменой налоговых льгот и ростом налоговой нагрузки, пишет «Коммерсант».

© Sostav.ru

У других участников рынка ситуация складывается по-разному. Так, одно из юрлиц Astrum Entertainment зафиксировало падение выручки на 32%, но при этом увеличило чистую прибыль почти в восемь раз. В то же время «Аструм Лаб» продемонстрировала более сбалансированный рост — увеличились и доходы, и прибыль. Напротив, CarX Technologies столкнулась со снижением обоих показателей, тогда как «Фогейм» смог существенно нарастить выручку и выйти из убытка в прибыль.

Эксперты связывают такую разнонаправленную динамику с усложнением экономики игровых компаний. В последние годы значительно выросли затраты на разработку проектов — до 30%, включая создание контента, поддержку сервисов и техническую инфраструктуру. Дополнительное давление оказывает усиливающаяся конкуренция, как среди отдельных студий, так и между различными игровыми платформами и бизнес-моделями.

При этом в ряде сегментов рынок близок к насыщению: рост аудитории замедляется, а возможности увеличения продаж ограничены даже с учетом подписочных моделей. В этих условиях компании чаще повышают стоимость своих услуг и внутриигровых покупок, компенсируя растущие расходы за счет пользователей. По оценкам аналитиков, значительная часть игроков остается относительно нечувствительной к таким изменениям цен.

В целом российский рынок видеоигр продолжает расти, хотя и умеренными темпами. Россияне ежегодно тратят порядка 380 млрд руб. на видеоигры.