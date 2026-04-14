Noticed заменит SSS в PARIVISION в Dota 2

Российский киберспортсмен Евгений Noticed Игнатенко из Team Yandex заменит Валерия SSS Лазарева в составе PARIVISION в Dota 2, сообщило издание Metaratings.

Ожидается, что в Team Yandex придёт Дмитрий DM Дорохин. Ранее он играл под тегом «Яндекса» во время PGL Wallachia Season 7, где команда заняла первое место.

Из-за замен Team Yandex также откажется от инвайта на DreamLeague Season 29. Её место на турнире займёт Team Falcons.

Возможный состав Team Yandex в Dota 2

Алимжан Watson Исламбеков

Илья Chira JUNIOR Хиртсов

Дмитрий DM Дорохин

Мартин Saksa Саздов

Арман Malady Оразбаев

Возможный состав PARIVISION в Dota 2