5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.
Cult Vacui
Cult Vacui рассказывает историю простого уборщика, который работает на удаленном шотландском острове XIX века, где в особняке живет состоятельная семья. К несчастью, он прибывает на новое место работы в неподходящий момент: его наниматели проводят кровавый ритуал, который требует смерти всех на острове — включая протагониста. Игроку предстоит помочь ему избежать гибели в лучших традициях point-and-click квестов.
Subversive Memories
Бразильский survival horror, вдоховленный Signalis: персонажи представлены трехмерными моделями на фоне фиксированных, пикселизованных локаций. Главная героиня, Рената, обнаружила заброшенную военно-исследовательскую базу, где скрыты жуткие секреты военной диктатуры Бразилии 1964-1985 годов. По мере исследования базы игрок столкнется со всеми характерными для жанра препятствиями: от паззлов до напряженных боев и менеджмента инвентаря.
KuloNiku: Bowl Up!
Уютный симулятор работы в магазине с акцентом на готовку еды, получивший «крайне положительные» отзывы в Steam. Кроме того, KuloNiku еще и симулятор жизни: игроку предстоит не только готовить, но и общаться со множеством обаятельных персонажей, а также декорировать свой магазинчик. Приятная аниме-рисовка идет бонусом.
ChainStaff
ChainStaff — платфоринг-боевик с необычным визуальным стилем, балансирующим на грани уродливости и эксцентричности. На самом же деле странная внешность скрывает под собой довольно традиционной сайдскроллер, главный герой которого вооружен цепным посохом и крюком-кошкой, а для апгрейдов придется либо щадить побежденных противников, либо приносить их в жертву.
Agony Increment
Шутер от первого лица, вдохновленный абсурдом Cruelty Squad. Agony Increment почерпнула из нее не только отталкивающий визуальный стиль, но и элементы immersive-sim, а также глубокую боевую систему, где можно совершать подкаты и рывки.