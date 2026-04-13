Представлен портативный Linux-терминал PocketTerm35

В продажу поступил портативный терминал PocketTerm35 на базе Raspberry Pi, ориентированный на разработчиков и технических энтузиастов. Устройство выполнено в форм-факторе коммуникатора и представляет собой полноценную Linux-систему, сообщает iXBT.

Ключевой особенностью устройства стало наличие широкого набора интерфейсов в компактном корпусе. В устройстве предусмотрены порт RJ45 для проводного подключения к сети, а также четыре полноразмерных USB-A, что выделяет его на фоне большинства портативных решений. Дополняет конструкцию механическая клавиатура на 67 клавиш.

Аппаратная основа варьируется в зависимости от конфигурации: используется либо Raspberry Pi 5 с 1 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ, либо Raspberry Pi 4 с 2 ГБ ОЗУ. Устройство оснащено 3,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 640х480 пикселей и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Отдельное внимание уделено энергоснабжению: поддерживается работа от внешнего источника питания. При этом система обеспечивает поддерживает бесшовное переключение между батареей и сетью. Корпус выполнен с использованием алюминиевой передней панели, а габариты PocketTerm35 составили 169х94х37 мм.

PocketTerm35 предлагается по цене от $90 (около 6,9 тыс. руб.).

