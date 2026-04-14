Don’t Starve Elsewhere продолжит популярную survival-серию

Klei Entertainment представила Don’t Starve Elsewhere для PC. Это новая часть серии (не дополнение для Don’t Starve). Сроки выхода неизвестны.

Как обычно, придется выживать в мире, полном сверхъестественного и монстров. Он генерируется заново при каждом заходе. Играть можно в одиночку или с друзьями.

Don’t Starve — одна из самых известных survival-серий. Первая часть увидела свет в 2013 году, обросла дополнениями и разошлась многомиллионным тиражом.