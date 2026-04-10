В Steam появилась очень странная страница Rust 2

* Скандальный, но все равно многими ожидаемый подводный сиквел Subnautica 2 будет поддерживать русский язык. Не в полной мере – озвучка отсутствует. Но она и на других языках, кроме оригинального, который английский, отсутствует. Зато интерфейс будет переведен и обещаны субтитры на великом и могучем.

© Rust

Обновление: Обновление: Босс Facepunch Гарри Ньюмен категорически отрицает, что они разрабатывают Rust 2.

* В Steam появилась страница Rust 2, только очень странная, с одними заголовками и без прочего наполнения. Народ немедленно начал гадать, означает ли это, что сиквел крайне популярного онлайнового выживания уже разрабатывается. Хотя, в принципе, намеков на то, что продолжение намечается, до этого хватало. Например, однажды Facepunch пообещала, что никогда не будет использовать движок Unity для Rust 2… В общем, всякое возможно. Как и то, что страница – чья-то шутка. С другой стороны, ее бы тогда Valve давно уже закрыла, но этого пока не произошло.

* Если кто-то заинтересовался вышедшей пару дней назад в раннем доступе в Steam Samson, новой игры от создателя серии Just Cause Кристофера Сандберга, то мы бы порекомендовали не спешить – судя по отзывам в Steam игра как минимум находится не в лучшем техническом состоянии и полна багов, некоторые из которых критические. Разработчики признали, что выпустили Samson «не в лучшем состоянии», но пообещали в скором времени все исправить… Игра является натуральным мордобоем (то есть оружие не используется) на улицах вымышленного города Тайндалстон, однако игроки там пока дерутся в основном с техническими ошибками.

* Духовная наследница Thief от легендарных разработчиков Уоррена Спектора и Пола Нойрата, Thick as Thieves, не только отказалась от PvP-мультиплеера в пользу одиночки и кооператива, но и собирается выйти чуть более чем через месяц. Разработчики анонсировали дату релиза игры, которая назначена на 20 мая. Выйдет она, как и полагается, на ПК и консолях. Надеемся, выйдет неплохо, ибо хороший стелс всегда в дефиците.