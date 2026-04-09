Genshin Impact больше недоступна на PS4

Разработчики Genshin Impact прекратили поддержку игры на PS4. Как и было обещано, с 8 апреля она больше недоступна на консоли предыдущего поколения.

В компании HoYoverse объяснили, что приняли это решение из-за технических ограничений. Геймерам напомнили, что весь их прогресс сохранился. Чтобы продолжить игру, порекомендовали перейти на другие платформы.

8 апреля Genshin Impact получила обновление «Луна VI. Песня полой луны: Рондо — Предсказанная встреча». Оно привнесло в игру новые локации для исследований, босса и персонажа Линнея (5 звёзд). Она — герой поддержки, который способен снижать сопротивления врагов, лечить союзников и наносить периодический урон.

Линнея появится в первой половине Молитвы события «Луны VI» — вместе с Чаской. Во второй половине ожидается возвращение Нефера и Лаумы.

Помимо прочего в Genshin Impact добавили новое дальнобойное оружие «Золотая клятва льда», сюжетные квесты и задания в открытом мире. Разработчики изменили Астральный предел, Чайник безмятежности, а также исправили множество ошибок, связанных с окружением, противниками, анимациями и боевой системой. Обновление затронуло «Священный призыв семерых» и «Витую бездну». Не все новинки уже доступны, некоторые из них появятся.