Бесплатная версия Borderlands Mobile дебютировала для iPhone

Для iPhone без предварительного анонса вышла игра Borderlands Mobile, которая не является адаптацией существующих частей серии, а представляет собой самостоятельную разработку от студии Zynga.

Игра сохраняет фирменную визуальную стилистику и базовые элементы геймплея франшизы Borderlands, включая сюжетную кампанию, систему заданий, сбор экипировки, развитие персонажа и бои с боссами. При этом игровой процесс адаптирован под короткие сессии, характерные для мобильного сегмента. В качестве элемента метапрогрессии используется развитие корабля-хаба, открывающего доступ к новым функциям и наградам.

На старте пользователям доступен один класс персонажа «Призыватель», тогда как расширение контента, включая новые классы и элементы кастомизации, запланировано в будущих обновлениях.

Текущая версия распространяется по модели free-to-play. Несмотря на наличие боевого пропуска, пользователям доступна только его бесплатная версия, а внедрение платных опций ожидается позже.

Игра доступна исключительно на iOS, однако в справочных материалах уже упоминается версия для Android.

