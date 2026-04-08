Star Wars Eclipse от Quantic Dream все еще далек до завершения

* Более четырех лет прошло с того дня, когда Quantic Dream выпустила кинематографический трейлер, анонсировавший разработку Star Wars Eclipse, однако конца и края производственному процессу пока не видать. Во всяком случае, согласно заслуженным инсайдерам видеоигровой индустрии с сайта Insider Gaming. Заслуживающие доверия источники утверждают, что разработка игры идет очень медленно, и до ее релиза еще «годы».

Судя по всему, процесс разработки требует больших денег, поэтому Quantic Dream и владеющая компанией китайская NetEase надеются на успех фритуплейной арены Spellcaster Chronicles, которая должна заработать денег на производство Eclipse. Однако ранний доступ к игре, похоже, особого интереса не вызвал (это уже наш вывод, основанный на количестве отзывов в Steam), и если она провалится, то китайцы могут потерять интерес к Quantic Dream.

* Общие продажи серии Frostpunk достигли 11 миллионов копий, что, судя по всему, оказалось очень важным для 11 Bit Studios. Интересно, почему?.. Хотя тираж и в самом деле внушает, так что имеют право радоваться. Правда, насколько мы поняли, в счет заявленного тиража были посчитаны и различные DLC, которых к первой части выпустили приличное количество. А, например, вклад вышедшей в 2024 году Frostpunk 2 в успех составляет менее 10%. Что вряд ли очень здорово.