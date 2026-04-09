Обновление сломало меню «Пуск» в Windows 11

Корпорация Microsoft признала ошибки, из-за которых в Windows 11 может не работать меню «Пуск». Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

© Lenta.ru

В компании рассказали, что у «небольшого количества пользователей» в меню могут не отображаться данные и иконки быстрого запуска. Представители Microsoft уверяют, что проблема появилась недавно, хотя журналисты Bleeping Computer собирали данные о неполадках в течение нескольких последних месяцев.

«В ходе расследования было установлено, что проблема совпала с обновлением Bing на стороне сервера, предназначенным для повышения производительности поиска», — заявили в Microsoft. Компании пришлось отозвать сломанное обновление и выпустить патч.

Специалисты медиа заявили, что это далеко не первая известная проблема с меню «Пуск», затронувшая пользователей Windows за последние годы. Так, в ноябре другая ошибка приводила к сбою «Пуска», программы «Проводник» и других фирменных приложений. В июне 2023 года инженерам Microsoft пришлось срочно устранять проблему, из-за которой меню «Пуск» зависало во время работы.

В начале апреля корпорация Microsoft объяснили, почему до сих пор не смогла упразднить в Windows «Панель управления», которая появилась 40 лет назад. В компании рассказали, что с этим компонентом связана работа важного программного обеспечения (ПО).