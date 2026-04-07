Twitch Drops в Minecraft: как получить награды за ивент Tiny Takeover

На Twitch начался ивент Twitch Drops, посвященный Minecraft — Tiny Takeover. Портал PC Gamer рассказал, какие награды за него можно получить и как их заработать.

Ивент Tiny Takeover продлится с 6 по 15 апреля 2027 — или дольше недели. Этого времени сполна хватит для того, чтобы получить награды, но важно не забыть активировать их. В рамках ивента игроки могут заработать три милых украшения для головы персонажа.

Для того, чтобы получить предметы, достаточно посмотреть пять минут любого активного стрима по Minecraft на Twitch. После этого в личные сообщения Twitch придет сгенерированный код, который нужно активировать на странице активации официального сайта Minecraft.

После активации кода новые предметы должны появиться в меню кастомизации персонажа внутри игры.