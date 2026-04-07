Перечислены самые популярные мифы о Windows

Журналисты издания Pocket-lint выбрали самые распространенные мифы, связанные с компьютерами на Windows. Материал доступен на сайте медиа.

© Lenta.ru

Авторы назвали крайне популярным мифом утверждение о том, что все проблемы операционной системы (ОС) Microsoft решаются перезагрузкой. «Windows и правда лучше всего работает "с чистого листа". Но компьютер может прекрасно работать и без переустановки ОС», — заметили специалисты.

В числе распространенных мифов они назвали и убеждение, что все компоненты персонального компьютера (ПК) нужно разгонять. Авторы объяснили, что разгон — повышение частоты работы процессора и других деталей — означает увеличение напряжения сверх его нормальных пределов, что увеличивает тепловыделение. Прибегать к этой мере они посоветовали только опытным пользователям.

Мифом является и тезис, согласно которому геймеры на Windows должны приобретать самые новые и продвинутые видеокарты. Журналисты объяснили, что в наше время темпы развития графических технологий замедлились, и современные игры могут запускать и многие старые видеокарты. В заключение авторы посоветовали не слушать рекомендации тех, кто советует покупать ноутбуки или мониторы с самой большой диагональю экрана. «Возможно, у вас есть бюджет на 49-дюймовый сверхширокоформатный монитор, но он займет невероятно много места на столе», — подытожили авторы.

В начале апреля Microsoft запустила процесс принудительного обновления Windows 11. В фирме объяснили, что начали обновлять устройства, пока управляющая ими версия операционной системы не успела устареть.