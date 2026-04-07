Epic раздает Clone Drone in the Danger Zone и Tomak
В Epic Store можно забрать бесплатные копии Clone Drone in the Danger Zone и Tomak: Save the Earth Regeneration.
Clone Drone in the Danger Zone — аркада про драки роботов. Отзывы в Steam — крайне положительные.
Tomak: Save the Earth Regeneration — переиздание корейской адвенчуры Tomak: Save the Earth — Love Story 25-летней давности. Ремастер доступен только в Epic Store.
Clone Drone in the Danger Zone раздают до 9 апреля, Tomak — до 16 апреля. Следующей бесплатной игрой станет мультиплеерный файтинг Prop Sumo.
