Умер Есихиса Кисимото автор игр River City и Double Dragon

Сын геймдизайнера Ёсихисы Кисимото сообщил о смерти известного разработчика. Ему было 64 года, причина смерти не уточняется.

© Чемпионат.com

Кисимото известен благодаря первым играм в жанре Beat ’em up — его River City и серией Double Dragon вдохновлялись многие создатели битемапов в 1990-х и даже в XXI веке. Последним проектом в роли разработчика стала Double Dragon IV, вышедшая в 2017 году на ПК и консолях. Тогда же вышла River City Ransom: Underground.

Сын Кисимото поблагодарил подписчиков за поддержку и пожелал в дальнейшем наслаждаться играми отца. При этом похороны геймдизайнера пройдут в закрытом формате.