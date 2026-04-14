Switch 2 Шредингера: консоль Nintendo — хит или все-таки провал?

Nintendo переживает немного турбулентные времена. Сначала появились новости, что праздничные продажи Switch 2 не оправдали ожиданий, и компании потенциально придется снизить целевые показатели. Но затем прогремел релиз Pokemon Pokopia — и Switch 2 взлетела в топах продаж. Так что же на самом деле происходит с консолью, и что ждет Switch 2 в будущем? Портал gamesindustry.biz разобрался в вопросе.

На мета-уровне Pokopia делает то, что дается Nintendo лучше всего: спасает сомнительные стратегические решения благодаря отличным релизам. В истории компании бывали периоды, когда во главе корпорации стояли превосходные менеджеры, не уступавшие командам опытных разработчиков. Но Nintendo не менее часто опиралась на блестящий послужной список своих внутренних команд, чтобы загладить провалы других сфер предприятия.

Нет, это не значит, что Switch 2 была какого-либо рода стратегической ошибкой. Консоль добилась рекордных продаж на релизе в прошлом году, не в последнюю очередь благодаря накопившемуся за долгий жизненный цикл Switch спросу. Она предложила достаточно новшеств, чтобы игроки захотели потратить деньги на устройство, но при этом недостаточно далеко отошла от предшественницы, чтобы потерять хорошую репутацию прошлого поколения.

Обстановка, в которую Switch 2 попала вскоре после релиза, частично никак не зависела от Nintendo. Издателю пришлось отложить планы по выпуску наследницы Switch из-за дефицита компонентов в пандемию, поэтому можно простить проблемы с цепочками снабжения, которые стали результатом политической нестабильности и популярности ИИ. Обстоятельства практически не оставили производителю пространства для маневра в плане ценовой политики.

Но при этом нельзя сказать, что у Nintendo совсем нет рычагов влияния на ценообразование. Решение по выпуску более дешевой версии Switch 2, эксклюзивной для Японии, похоже, было дорогим — по оценкам экспертов, издатель теряет до $160 на продаже каждой такой консоли. Однако этот гамбит пошел на пользу объему продаж. В Японии Switch 2 продается куда лучше, чем на других рынках; прибыли почти хватает, чтобы покрыть упущенную на американских праздниках выгоду.

Маловероятно, что Nintendo прибегнет к аналогичной стратегии в других регионах, но ее нельзя не упомянуть в любом разговоре, затрагивающем цену устройства. Продажа железа в убыток, чтобы позже окупить затраты за счет игровых релизов, раньше была де факто стандартной стратегией в консольном бизнесе. А теперь она существует только в одном специфическом регионе, чья валюта чувствует себя очень плохо.

Проблема в другом: на релизе Switch 2 получила нехарактерно слабую линейку игр. От предшественницы ее отделяла лишь горстка крупных проектов, и из традиционных для Nintendo флагманских серий на платформе пока появилась только новая Mario Kart. По идее, для консоли, над которой работали годами, внутренние студии Nintendo уже могли подготовить куда больше отполированных, качественных релизов. Но ситуация обратная: оригинальная Switch по-прежнему отлично продается, а на поддержку Switch 2 ресурсы выделили словно нехотя.

По факту, на протяжении прошедшего года основным питчем для покупки Switch 2 была перспектива поиграть в лучшие игры Switch на железе получше. Не самая проигрышная стратегия, но она быстро теряет привлекательность, когда продукт истощает пул хардкорных поклонников.

В таком контексте неудивительно, что Pokopia многие расценивают как «спасительницу» Switch 2 — продажи консоли выросли, как только на ней появилось, во что играть. И даже сама Nintendo будто бы шокирована тем фактом, что софт продает консоль, хотя компания в прошлом следовала именно этим путем.

Разница между консолями Nintendo и продуктами конкурентов в том, что есть большой контингент потребителей, которым нужна причина, чтобы купить Switch 2. Огромный скачок продаж с релизом Pokopia подтверждает эту гипотезу. Но вместо того, чтобы подогревать интерес публики, Nintendo предпочитает говорить о крупных релизах лишь незадолго до их выхода. У человека, который думает о покупке Switch 2 сегодня, нет почти никакого представления о том, какие стоящие новинки выйдут на платформе в течение следующих месяцев, не то что следующих лет.

Конечно, когда появится новая Starfox или ремейк Ocarina of Time, они продадут тонны Switch 2. Никто не сомневается в способности Nintendo разрабатывать великолепные игры. Однако странная ценовая политика, плохой менеджмент расписания релизов и необъяснимая пиар-стратегия наталкивают на вывод, что блестящим разработчикам приходится тащить на своих спинах мертвый груз в форме топ-менеджмента.