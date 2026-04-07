Прошел анонс игрового планшета Red Magic Gaming Tablet 5 Pro

Red Magic скоро представит Gaming Tablet 5 Pro — премиум-планшет для геймеров. Официальный запуск ожидается в апреле-мае.

© Red Magic Gaming Tablet 5 Pro

Производитель подтвердил глобальный релиз: предыдущая модель сначала вышла в Китае, а затем как Red Magic Astra стала доступна по всему миру. Новая версия, скорее всего, тоже появится за рубежом через 1–2 месяца после китайской премьеры.

Планшет обещает OLED-экран с высокой частотой обновления, мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и продвинутую систему охлаждения для комфортного игрового опыта.