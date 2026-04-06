5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

The Wide Open Sky is Running out of Catfish

В небе, может, и заканчиваются сомы, но, к счастью, у протагониста этого уютного симулятора фотографа есть свой. Большой и летающий — идеальный питомец для исследования причудливого открытого мира, в котором можно сфотографировать множество пейзажей и животных. The Wide Open Sky is Running out of Catfish оформлена в низкополигональных пастельных тонах и гарантированно поднимет настроение любителям фотографии.

The Scourge

Хоррор от первого лица, события которого разворачиваются во Вьетнаме 1990-х. А точнее, в заброшенных апартаментах в Сайгоне. The Scourge рассказывает историю местного жителя, страдающего галлюцинациями из-за трагедий прошлого. Он не может отличить реальность от иллюзий, и игроку предстоит решать головоломки, спасаясь от монстров.

Chained Wheels

Chained Wheels — последнее пополнение в странном микро-жанре кооперативных игр, где два игрока связаны цепями. Как и в Chained Together, в Chained Wheels между машинами игроков протянута цепь, по вине которой проходить полосы препятствий будет тяжело.

Dungeon Bodega Simulator

Далеко не самый странный симулятор, вышедший в Steam, но с большим акцентом на сюжет, чем у прочих. В Dungeon Bodega Simulator игрок примерит на себя роль торговца, которому предстоит постепенно превратить холодное, темное подземелье в процветающий магазин зелий. А для этого необходимо выращивать правильные растения, находить оптимальные рецепты и продавать их различным клиентам.

DVD Survivors

Игроки моложе могут и не знать, что такое DVD-скринсейвер, но в конце 1990-х и начале 2000-х он был почти в каждом доме. По сути, логотип DVD-проигрывателя отскакивал от рамки черного экрана, раздражая тем, как редко он идеально попадает в уголок. DVD Survivors — клон Vampire Survivors для всех, кто ненавидел скринсейверы, но потратил много времени, бесцельно наблюдая за ними.