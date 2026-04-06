Описаны риски при покупке подержанной PS5

При покупке подержанной PlayStation 5 нужно тщательно проверить консоль на наличие неполадок. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа заявили, что все больше геймеров стали выбирать бывшие в употреблении игровые приставки — из-за резкого роста цен на новые. Они заявили, что при покупке старой консоли следует внимательно проверять ее состояние и работоспособность.

Главным риском, который описали специалист, является покупка заблокированной PlayStation 5. При подключении к интернету такая консоль не будет работать — скачивать и запускать новые игры нельзя. Также они посоветовали обращать внимание на внешний вид и состояние компонентов устройства.

При этом приобретение подержанной приставки они назвали хорошим способом сэкономить деньги. По оценке авторов, бывшая в употреблении приставка обычно стоит на 30-50 процентов дешевле, чем новая. Также старый владелец устройства может в качестве бонуса отдать с консолью дополнительный геймпад, игры или другие аксессуары.

Кроме того, журналисты отметили, что покупать консоли актуального поколения — PlayStation 5 или Xbox Series — вполне разумно. Они объяснили, что приставки будут актуальными на годы вперед, несмотря на выход в 2027-2028 годах новых устройств.

Ранее аналитик Wedbush Майкл Пахтер заявил, что облачный гейминг может стать более дешевой альтернативой геймингу на консолях. Он заявил об этом на фоне роста цен на игровые приставки.