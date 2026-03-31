Новая PlayStation может выйти с маленьким диском и без привода

PS6 может появиться в магазинах по сниженной цене

Sony планирует удивить геймеров необычным решением. Новая игровая приставка PS6 может появиться на полках магазинов по сниженной цене, но пользователям, вероятно, придётся доплатить за дополнительный диск большего объёма или дисковод.

Этот сценарий может вызвать бурную реакцию, поскольку 1 ТБ не кажется впечатляющим объёмом для игр нового поколения. С ростом популярности игр, занимающих всё больше места на накопителях, многие игроки уже выражают опасения по поводу нехватки памяти. Однако есть надежда, что внедрение технологии нейросетевого сжатия текстур (neural texture compression) позволит значительно уменьшить размеры игр. Это может сделать использование дисков меньшего объёма менее критичным.

Ещё более интересным аспектом является возможный отказ от дисков в базовой версии PS6. Если информация подтвердится, это станет явным сигналом о том, что Sony намерена усилить свою ставку на цифровые продажи. Стоит отметить, что ещё при запуске PS5 была представлена версия Digital Edition, а рынок физических изданий уже давно демонстрирует тенденцию к сокращению. Тем не менее, для коллекционеров и поклонников физических копий игр это может стать значительным изменением.

Напомним, что дефицит гелия станет новой угрозой для производства чипов. IT-специалист Зыков выступил против отключения оплаты сервисов Apple.